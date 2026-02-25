Taranto, 52enne arrestata per atti persecutori contro l’ex marito
TARANTO - Una donna di 52 anni di Taranto è stata arrestata dai Carabinieri con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex marito. La donna è stata sorpresa mentre tentava di forzare la porta dell’appartamento dell’uomo con una grossa tenaglia.
Bloccata e disarmata dai militari, ha continuato a inveire contro l’ex marito, rifiutando di accettare la fine della relazione. L’uomo ha raccontato di essere vittima da mesi di comportamenti persecutori da parte della donna, per i quali aveva già presentato diverse denunce.
La 52enne è stata posta agli arresti domiciliari in attesa di ulteriori sviluppi.
Tags: CRONACA LOCALE Taranto