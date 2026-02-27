Prevenzione alla violenza di genere, proiezione del docufilm 'Libere di …Vivere' e tavola rotonda al Teatro Piccinni di Bari



BARI - Martedì 3 marzo 2026 alle ore 10:00, nel Teatro Piccinni di Bari si svolgerà un evento dedicato alla prevenzione della violenza di genere, promosso dalla Prefettura UTG di Bari, unitamente alla Consigliera di Parità Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Global Thinking Foundation.





Nel corso dell’evento sarà proiettato il docufilm ‘Libere di…Vivere’, ideato da Global Thinking Foundation, diretto da Antonio Silvestre e prodotto da Mario Tani per MAC film.





Il docufilm ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza della violenza di genere in tutte le sue forme, inclusa quella economica, e le sue conseguenze devastanti attraverso testimonianze reali di donne vittime di questo tipo di abusi, intervallate da immagini di finzione interpretate dalle attrici Stefania Pascali e Giulia Cappelletti, per circa un’ora di racconto coraggioso ed emotivamente coinvolgente.





Alla proiezione del docufilm seguirà una tavola rotonda sul tema, che vedrà la partecipazione del Presidente della Global Thinking Foundation, Claudia Segre, della Consigliera Nazionale di Parità, Filomena D’Antini, del Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bari, Giuseppe Gatti e di rappresentanti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.





Sono previsti i saluti istituzionali del Prefetto, Francesco Russo, del Presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, del Sindaco di Bari, Vito Leccese e del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Giuseppe Silipo.





All’evento parteciperanno i Sindaci dei Comuni della Città metropolitana di Bari, le massime autorità civili e militari del territorio nonché numerosi studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado del capoluogo.