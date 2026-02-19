Molfetta: al via INWARD IV con Beatrice D’Abbicco

MOLFETTA - Domenica 22 febbraio, presso(Via Galleria Liborio Romano 5), si terrà l’apertura della quarta edizione di INWARD, rassegna dedicata alla fotografia contemporanea.

Alle ore 18.30 sarà inaugurata la mostra “INWARD IV – La femminilità e la mascolinità oltre il moralismo”, progetto interattivo firmato da Beatrice D’Abbicco. Alle 20.30 seguirà la presentazione del suo nuovo libro “La poesia non esiste: pro e contro di essere poeta”, pubblicato da Eretica Edizioni nel 2025, con un talk editoriale a cura di Giada de Ruvo (Ego ets) e Patrizia Calò.

La mostra

Il progetto espositivo propone un’esperienza multisensoriale tra immagine e suono, mettendo al centro una riflessione sulla rappresentazione della donna e sulle identità di genere. La ricerca visiva di Beatrice D’Abbicco si distacca dai canoni estetici tradizionali per esplorare una femminilità e una mascolinità autentiche, liberate da sovrastrutture e moralismi.

L’autrice sovverte gli stereotipi: donne ritratte in pose di potere e corpi maschili in atteggiamenti non canonici, forti e delicati al tempo stesso. Alcuni scatti provengono dal progetto “BRAT. Ogni donna è sacra”, già presentato presso la libreria Prinz Zaum e nell’ambito della rassegna BIBART – Women in Art a Santa Teresa dei Maschi.

Esperienza immersiva

INWARD introduce una dimensione narrativa interattiva: i visitatori, tramite smartphone e auricolari personali, potranno accedere a una playlist dedicata su SoundCloud scansionando un QR code all’ingresso. Ogni fotografia sarà associata a un brano selezionato da Giordano Bufi e Sebastiano Liso, per amplificare l’impatto emotivo dell’esperienza.

L’autrice

Beatrice D’Abbicco, classe 1995, è poetessa, artista e attivista esperta in Saperi di Genere e Arti Terapie. Da anni impegnata nella tutela dei diritti delle donne, collabora con centri antiviolenza e associazioni in Puglia e in Italia. La sua ricerca intreccia reportage d’anima e fotografia concettuale, con l’obiettivo di indagare identità e corpo come strumenti di emancipazione visiva.

Il programma

Ore 18.30 apertura della mostra e avvio del percorso interattivo multisensoriale

Ore 20.30 talk di approfondimento e presentazione del volume “La poesia non esiste: pro e contro di essere poeta”, con l’autrice e le curatrici

L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale di INWARD, consolidando il dialogo tra arti visive, parola scritta e riflessione sui linguaggi contemporanei.