Molfetta: al via INWARD IV con Beatrice D’Abbicco
MOLFETTA - Domenica 22 febbraio, presso Envy aps (Via Galleria Liborio Romano 5), si terrà l’apertura della quarta edizione di INWARD, rassegna dedicata alla fotografia contemporanea.
Alle ore 18.30 sarà inaugurata la mostra “INWARD IV – La femminilità e la mascolinità oltre il moralismo”, progetto interattivo firmato da Beatrice D’Abbicco. Alle 20.30 seguirà la presentazione del suo nuovo libro “La poesia non esiste: pro e contro di essere poeta”, pubblicato da Eretica Edizioni nel 2025, con un talk editoriale a cura di Giada de Ruvo (Ego ets) e Patrizia Calò.
La mostra
Il progetto espositivo propone un’esperienza multisensoriale tra immagine e suono, mettendo al centro una riflessione sulla rappresentazione della donna e sulle identità di genere. La ricerca visiva di Beatrice D’Abbicco si distacca dai canoni estetici tradizionali per esplorare una femminilità e una mascolinità autentiche, liberate da sovrastrutture e moralismi.
L’autrice sovverte gli stereotipi: donne ritratte in pose di potere e corpi maschili in atteggiamenti non canonici, forti e delicati al tempo stesso. Alcuni scatti provengono dal progetto “BRAT. Ogni donna è sacra”, già presentato presso la libreria Prinz Zaum e nell’ambito della rassegna BIBART – Women in Art a Santa Teresa dei Maschi.
Esperienza immersiva
INWARD introduce una dimensione narrativa interattiva: i visitatori, tramite smartphone e auricolari personali, potranno accedere a una playlist dedicata su SoundCloud scansionando un QR code all’ingresso. Ogni fotografia sarà associata a un brano selezionato da Giordano Bufi e Sebastiano Liso, per amplificare l’impatto emotivo dell’esperienza.
L’autrice
Beatrice D’Abbicco, classe 1995, è poetessa, artista e attivista esperta in Saperi di Genere e Arti Terapie. Da anni impegnata nella tutela dei diritti delle donne, collabora con centri antiviolenza e associazioni in Puglia e in Italia. La sua ricerca intreccia reportage d’anima e fotografia concettuale, con l’obiettivo di indagare identità e corpo come strumenti di emancipazione visiva.
Il programma
Ore 18.30 apertura della mostra e avvio del percorso interattivo multisensoriale
Ore 20.30 talk di approfondimento e presentazione del volume “La poesia non esiste: pro e contro di essere poeta”, con l’autrice e le curatrici
L’iniziativa si inserisce nel percorso culturale di INWARD, consolidando il dialogo tra arti visive, parola scritta e riflessione sui linguaggi contemporanei.