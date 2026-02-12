Puglia tra le regioni più visitate d’Italia: nel 2025 6,7 milioni di presenze

MILANO – La Puglia conferma il suo appeal turistico e si piazza all’ottavo posto nella classifica delle regioni italiane più visitate nel 2025, segnando anche il secondo incremento maggiore di turisti rispetto all’anno precedente.

Secondo i dati presentati alla BIT di Milano, la regione ha registrato 6,7 milioni di presenze e quasi 23 milioni di arrivi, di cui circa la metà provenienti dall’estero. In particolare, i visitatori francesi e tedeschi hanno fatto segnare un incremento del 25% rispetto al 2024, confermando la Puglia come meta sempre più apprezzata a livello internazionale.

L’analisi dei flussi turistici evidenzia un trend di crescita costante, che riflette sia la promozione efficace delle destinazioni pugliesi sia la varietà di attrattive culturali, naturali e gastronomiche offerte dalla regione.