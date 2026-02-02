'Pulcinella a corte' in scena al Teatro Comunale Nicola Resta di Massafra domenica 8 febbraio



Domenica 8 febbraio alle ore 18:00, il Teatro Comunale Nicola Resta di Massafra ospita lo spettacolo Pulcinella a Corte del Teatro dell'Altopiano, inserito nel cartellone delle rassegne La scena dei ragazzi di Puglia Culture e L'Albero delle storie del Teatro delle Forche, nonché nel programma ufficiale della 73esima edizione del Carnevale di Massafra.





Lo spettacolo sarà offerto gratuitamente alla comunità dal Comune di Massafra, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere l’accesso alla cultura e al teatro per tutte e tutti.





Pulcinella a Corte nasce, sotto la regia del Maestro Carlo Formigoni, come spettacolo-lezione sulle origini della Commedia dell’Arte, partendo da una riflessione tanto semplice quanto affascinante: talvolta, l’interesse per il processo di creazione di uno spettacolo supera quello per lo spettacolo stesso. Da qui l’idea di accompagnare il pubblico in un viaggio alle radici di una delle forme teatrali più importanti e identitarie della tradizione italiana.





In scena prendono vita alcune delle maschere più celebri della Commedia dell’Arte – Pulcinella, Pantalone, Balanzone – presentate nelle loro caratteristiche storiche e sociali. Una forma teatrale che, affrancandosi dalle regole del teatro classico, ha dato origine a un teatro popolare autenticamente italiano, capace di conquistare l’Europa dal Cinquecento per oltre due secoli.





Con mezzi scenici essenziali come una tenda, alcuni strumenti musicali e l’energia di sette attori – Giancarlo Luce, Basile, Cilla Palazzo, Antonio Verriello, Dario Lacitignola, Salvatore Laghezza e Renza De Cesare – lo spettacolo risponde con ironia e leggerezza alla curiosità di chi si chiede cosa sia stata davvero la Commedia dell’Arte, restituendone lo spirito originario, vivo e coinvolgente.





Uno spettacolo di commedia dell’arte adatto a tutte le età, capace di parlare a bambini, ragazzi e adulti, intrecciando divulgazione, gioco teatrale e tradizione.





Per poter accedere in sala, sarà necessario prenotare il proprio posto chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3246103258 o scrivendo un’e-mail all’indirizzo: botteghino@teatrodelleforche.com





Un appuntamento da non perdere per vivere il teatro come festa, memoria e patrimonio condiviso.