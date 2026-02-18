Maltempo in Puglia: allerta gialla per vento forte tra il 17 e il 18 febbraio

BARI - Nuova fase di maltempo sulla Puglia centrale, dove la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per rischio vento tra la serata di lunedì 17 febbraio e la mattinata di martedì 18 febbraio 2026.

Venti forti e mareggiate dalla sera del 17 febbraio

Dalle ore 20:00 del 17 febbraio e per le successive quattro ore sono previsti venti da forti a burrasca nord-occidentali su tutta la Puglia centrale. Le raffiche, secondo le previsioni, tenderanno ad attenuarsi nel corso della serata, ma non si escludono disagi soprattutto nelle aree più esposte.

Attese anche mareggiate lungo le coste esposte, con possibili ripercussioni sulla viabilità costiera e sulle attività marittime. Per questa fase è stata diramata un’allerta gialla per rischio vento su tutta la Puglia centrale.

Nuova fase dalle 00:00 del 18 febbraio

Dalla mezzanotte del 18 febbraio e per le successive nove ore sono previsti venti forti occidentali. L’allerta gialla per rischio vento riguarderà in particolare la Puglia centrale adriatica e i bacini del Lato e del Lenne.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, attenzione alla presenza di oggetti o strutture esposte alle raffiche e massima cautela nelle aree costiere interessate dalle mareggiate.