Riciclo della plastica in crisi, Palmisano: 'Rischiamo il blocco della raccolta differenziata'
BRUXELLES - La crisi del riciclo della plastica sta mettendo in difficoltà l’Italia, con una situazione particolarmente critica in Puglia, dove gli impianti sono ormai saturi. A causa del calo della domanda di plastica riciclata — sempre più sostituita da plastica vergine, meno costosa — il sistema rischia di rallentare, con possibili ripercussioni anche sulla raccolta differenziata.
Per questo l’eurodeputata Valentina Palmisano, del gruppo M5S-The Left al Parlamento europeo, ha presentato un’interrogazione alla Commissione europea per chiedere un intervento urgente a sostegno del settore.
"Non possiamo chiedere ai cittadini di differenziare i rifiuti e poi lasciare che il mercato penalizzi il riciclo" dichiara Palmisano "Servono regole europee più forti per tutelare imprese, lavoratori e obiettivi ambientali".
