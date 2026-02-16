Rutigliano conferirà la cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri: cerimonia venerdì 20 febbraio al Museo Civico Archeologico

RUTIGLIANO – Venerdì 20 febbraio, alle ore 11.00, presso il Museo Civico Archeologico “Grazia e Pietro Di Donna” di Rutigliano, in piazza XX Settembre, si terrà la cerimonia ufficiale di conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei Carabinieri.

Il riconoscimento, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 51 del 27 novembre 2025, rappresenta un’onorificenza attribuita a coloro che, pur non essendo iscritti nell’anagrafe comunale, si siano distinti per meriti particolari e per il contributo offerto alla comunità. In questo contesto, l’Arma dei Carabinieri viene premiata per il costante presidio di legalità e sicurezza, per l’impegno nel contrasto alla criminalità organizzata e diffusa, e per la vicinanza dimostrata alla collettività.

La delibera consiliare sottolinea il valore storico e istituzionale dell’Arma, che nel 2025 ha celebrato 211 anni dalla propria fondazione, e ne evidenzia la presenza capillare sul territorio pugliese e nell’area metropolitana di Bari, grazie a stazioni, nuclei operativi e servizi di pronto intervento. Viene inoltre richiamata l’attività quotidiana di prevenzione e repressione dei reati, nonché le iniziative di educazione alla legalità nelle scuole, elementi centrali nel rapporto tra istituzioni e cittadinanza.

Tra gli episodi evidenziati, particolare rilievo viene dato al tempestivo intervento durante l’incendio all’Istituto Tecnico Commerciale “E. Montale”, al contrasto ai reati contro il patrimonio, compreso il tentato furto a uno sportello bancomat sventato grazie all’intervento di una pattuglia, e alle attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti. Significativa è anche l’azione a tutela delle persone più fragili, comprese quelle coinvolte in situazioni disciplinate dal “Codice Rosso”, e delle famiglie in situazioni di criticità sociale.

La delibera richiama, infine, il legame storico tra l’Arma e la comunità rutiglianese, ricordando il Vicebrigadiere Giuseppe Pasqualicchio, nato a Rutigliano nel 1908 e caduto in servizio nel 1945, insignito di due Croci al Merito di Guerra e recentemente commemorato con l’intitolazione di una strada cittadina.

Con questo conferimento, l’Amministrazione comunale intende rinnovare il riconoscimento per l’opera svolta dai Carabinieri sul territorio, sottolineando collaborazione istituzionale, presenza costante e tutela della legalità. La cerimonia si svolgerà alla presenza delle autorità civili, militari e religiose e sarà aperta al pubblico.