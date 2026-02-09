San Valentino a teatro in Puglia: “Ancora in due” al Metamorfosi di Rutigliano
RUTIGLIANO - Il 14 febbraio 2026, San Valentino si celebra anche a teatro con lo spettacolo “Ancora in due” dei Casa Abis, in scena al Teatro Metamorfosi di Rutigliano alle ore 21, sotto la direzione artistica di Giusy Marrone.
La nuova commedia, firmata da Stella Falchi e Gabriele Abis, coppia nella vita e nella carriera artistica, mette al centro la vita di coppia senza filtri: dalle dinamiche quotidiane e i microtraumi della convivenza, fino alle crisi, ai compromessi e a quella forza misteriosa che mantiene due persone insieme. Il duo racconta l’amore duraturo con ritmo serrato, autoironia tagliente e aneddoti autentici, offrendo al pubblico una visione ironica, tenera e spietata della relazione di coppia.
“Ancora in due” celebra l’amore reale, imperfetto e resistente, diventando un regalo perfetto per chi vuole festeggiare San Valentino ridendo e riflettendo insieme. Stella e Gabriele, insieme da oltre cinque anni, sono diventati noti anche sui social, dove i loro video legati alla quotidianità e alle relazioni hanno raggiunto fino a 7 milioni di visualizzazioni, confermando il loro appeal trasversale e intergenerazionale.
I biglietti sono disponibili online sul sito del teatro qui o presso il botteghino del Teatro Metamorfosi, Via Porta Nuova 40, Rutigliano, aperto venerdì, sabato e domenica dalle 18. Per informazioni: Tel. 347 6301851 – Email: info@teatrometamorfosi.it.
La stagione teatrale proseguirà il 1 marzo con lo spettacolo “La lettera” di Paolo Nani alle 19:30.
Uno spettacolo da non perdere per chi vuole celebrare l’amore e la vita di coppia con risate, emozioni e autenticità.