San Valentino a teatro in Puglia: “Ancora in due” al Metamorfosi di Rutigliano

RUTIGLIANO - Il 14 febbraio 2026,si celebra anche a teatro con lo spettacolodei, in scena alalle ore 21, sotto la direzione artistica di

La nuova commedia, firmata da Stella Falchi e Gabriele Abis, coppia nella vita e nella carriera artistica, mette al centro la vita di coppia senza filtri: dalle dinamiche quotidiane e i microtraumi della convivenza, fino alle crisi, ai compromessi e a quella forza misteriosa che mantiene due persone insieme. Il duo racconta l’amore duraturo con ritmo serrato, autoironia tagliente e aneddoti autentici, offrendo al pubblico una visione ironica, tenera e spietata della relazione di coppia.

“Ancora in due” celebra l’amore reale, imperfetto e resistente, diventando un regalo perfetto per chi vuole festeggiare San Valentino ridendo e riflettendo insieme. Stella e Gabriele, insieme da oltre cinque anni, sono diventati noti anche sui social, dove i loro video legati alla quotidianità e alle relazioni hanno raggiunto fino a 7 milioni di visualizzazioni, confermando il loro appeal trasversale e intergenerazionale.

I biglietti sono disponibili online sul sito del teatro qui o presso il botteghino del Teatro Metamorfosi, Via Porta Nuova 40, Rutigliano, aperto venerdì, sabato e domenica dalle 18. Per informazioni: Tel. 347 6301851 – Email: info@teatrometamorfosi.it.

La stagione teatrale proseguirà il 1 marzo con lo spettacolo “La lettera” di Paolo Nani alle 19:30.

Uno spettacolo da non perdere per chi vuole celebrare l’amore e la vita di coppia con risate, emozioni e autenticità.