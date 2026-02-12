Santeramo in Colle, inaugurata MTD: nuovo polo manifatturiero del Gruppo Pattern

SANTERAMO IN COLLE - Il Gruppo Pattern, specialista nella progettazione e produzione per i brand del lusso con sede a Torino, ha inaugurato ieri a Santeramo in Colle (BA) MTD – Manifattura Tessuti Double, nuova realtà dedicata alla lavorazione di capi Double. All’inaugurazione hanno partecipato rappresentanti del mondo confindustriale pugliese, tra cui il Presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, il Presidente di Confindustria Bari e BAT Mario Aprile e il Sindaco di Santeramo in Colle, Vincenzo Casone.

MTD nasce dalla joint venture tra il Gruppo Pattern e l’imprenditore pugliese Nicola Zeverino, AD di “Manifattura Sartoriali Zeverino”, anch’essa con sede a Santeramo. L’iniziativa si inserisce nel Piano di Sviluppo del Gruppo approvato nel 2025 e nella strategia di lungo periodo, che mira a valorizzare il sapere manifatturiero italiano integrando le piccole realtà in un modello industriale strutturato. Dopo i poli produttivi della Maglieria in Emilia (2019) e della Pelle in Toscana (2021), MTD rafforza ulteriormente la presenza del Gruppo in Puglia, ampliando il distretto dell’Abbigliamento.

I fondatori e soci di maggioranza Franco Martorella e Fulvio Botto, insieme al CEO Luca Sburlati, hanno sottolineato come MTD punti a internalizzare competenze, prodotti e processi decisionali per eccellere in qualità e trasparenza, rispondendo alle richieste di un mercato sempre più attento alla responsabilità di filiera. La scelta di Santeramo in Colle non è casuale: il territorio pugliese rappresenta un punto di riferimento per la manifattura di qualità e offre un contesto ideale per coniugare tradizione, innovazione, artigianalità e formazione delle nuove generazioni.

Un elemento chiave di MTD è il Piano di Recruiting e Formazione: entro il 2027 saranno inseriti 80 giovani nelle aree cucito, stiro e punti a mano. La prima fase del 2025 ha superato le aspettative con oltre 100 candidature per i primi 30 posti, seguita da un percorso formativo di 250 ore in aula e sul mestiere gestito dall’Academy di Pattern Group. Grazie a questo bacino di competenze, lo stabilimento pugliese diventerà uno dei principali produttori di capi Double in Italia.

L’inaugurazione conferma la visione del Gruppo Pattern: sostenere il Made in Italy, difendere le eccellenze manifatturiere e investire in infrastrutture e giovani per mantenere la leadership di mercato.