Addio a James Van Der Beek, il Dawson di “Dawson’s Creek”

AUSTIN - È morto, l’attore diventato celebre in tutto il mondo grazie al ruolo dinella serie tv cult Dawson’s Creek. Avevae da tempo lottava contro un cancro.

A dare l’annuncio della scomparsa è stata la moglie, Kimberly Brook, attraverso un commovente post su Instagram:

"Il nostro amato James David Van Der Beek se n'è andato serenamente questa mattina. Ha affrontato i suoi ultimi giorni con coraggio, fede e grazia. C'è molto da condividere riguardo ai suoi desideri, al suo amore per l'umanità e alla sacralità del tempo. Per ora chiediamo un po' di serena privacy mentre piangiamo il nostro amato marito, padre, figlio, fratello e amico."

Van Der Beek era padre di sei figli e lascia un vuoto profondo nel mondo dello spettacolo e tra i fan che, negli anni, lo hanno seguito con affetto dalla televisione al grande schermo.