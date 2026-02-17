Serie C, girone C: vince il Monopoli, ko Cerignola e Altamura
Ss Monopoli 1966
FRANCESCO LOIACONO - Nella ventisettesima giornata del girone C di Serie C sorride il Monopoli, che supera 1-0 il Sorrento allo stadio “Veneziani” e consolida la propria posizione in zona playoff.
Monopoli-Sorrento 1-0
A decidere l’incontro è la rete di Scipioni al 22’ del secondo tempo: colpo di testa vincente che vale tre punti pesanti per i biancoverdi.
Con questo successo il Monopoli sale al settimo posto in classifica con 40 punti, confermandosi tra le squadre più competitive del raggruppamento.
Cosenza-Cerignola 3-0
Sconfitta netta, invece, per il Cerignola, battuto 3-0 dal Cosenza allo stadio “San Vito-Luigi Marulla”.
I padroni di casa passano in vantaggio al 27’ del primo tempo con Moretti, che insacca di testa su cross di Caporale. Nella ripresa, al 42’, arriva il raddoppio firmato da Garritano, tocco di destro su assist di Emmausso. In pieno recupero (93’) è Achour a chiudere i conti con una girata di sinistro ancora su cross di Emmausso.
Nonostante il ko, il Cerignola resta ottavo con 39 punti.
Potenza-Altamura 3-0
Pesante sconfitta anche per l’Altamura, superato 3-0 dal Potenza al “Viviani”.
I lucani sbloccano il risultato al 23’ con Felippe, che trasforma un calcio di rigore concesso per fallo di Falasca su Schimmenti. Al 34’ arriva il raddoppio con D’Auria, mentre al 13’ della ripresa è ancora Felippe a firmare il tris con una conclusione di sinistro dalla distanza.
Prossimo turno
Nella ventottesima giornata del girone C, in programma domenica 22 febbraio alle 14.30:
- il Monopoli sarà impegnato in trasferta contro la Salernitana allo stadio “Arechi”;
- l’Altamura affronterà il Benevento al “D’Angelo”.