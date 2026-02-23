Serie C, girone C: il Foggia crolla a Crotone 3-1, ultima posizione sempre più critica

Crotone Fc

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventottesima giornata del girone C di Serie C arriva una sconfitta pesante per il Foggia, battuto 3-1 dal Crotone allo stadio Scida, al termine di una gara segnata da episodi decisivi e da un’espulsione che ha cambiato il volto dell’incontro.

L’avvio è favorevole ai rossoneri, che trovano il vantaggio già al 5’ del primo tempo: Romeo insacca con un tocco di destro su preciso cross di Garofalo, sorprendendo la difesa calabrese. Il Crotone prova a reagire e al 17’ va vicino al pareggio con Sandri, che di testa non riesce però a schiacciare il pallone in porta.

La svolta arriva a inizio ripresa. Al 3’ del secondo tempo il Foggia resta in dieci uomini per l’espulsione di Romeo, punito per un fallo da ultimo uomo su Piovanello. Appena due minuti più tardi il Crotone sfrutta la superiorità numerica e pareggia: Piovanello firma l’1-1 con una punizione precisa. All’8’ i padroni di casa completano la rimonta con Musso, che su passaggio di Groppelli trova la girata vincente di sinistro.

Il Crotone continua a spingere e al 16’ Musso sfiora la doppietta con una conclusione di destro che non inquadra la porta, mentre al 21’ è ancora Piovanello ad andare vicino al gol. Il Foggia prova a reagire e al 26’ Castorri sfiora il pareggio, ma senza fortuna. Al 36’ arriva il colpo del definitivo ko: Gomez realizza il 3-1 dal dischetto, trasformando il rigore concesso per un fallo di Dimarco su Zunno. In pieno recupero, al 92’, lo stesso Gomez va vicino alla quarta rete.

Con questo risultato il Foggia resta ultimo in classifica con 22 punti, in una situazione sempre più complicata. Il Crotone invece consolida la propria posizione nelle zone alte della graduatoria, salendo al sesto posto con 44 punti.

Nel prossimo turno, valido per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C, il Foggia tornerà in campo sabato 28 febbraio alle 17.30 allo stadio Zaccheria, dove affronterà il Casarano in una sfida fondamentale per provare a invertire la rotta.