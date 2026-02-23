Serie C, girone C: Monopoli corsaro all’Arechi con un eurogol di Scipioni, Altamura ko in casa contro il Benevento

Ss Monopoli 1966

FRANCESCO LOIACONO - Nella ventottesima giornata del girone C di Serie C arriva un successo pesante per il Monopoli, che espugna lo stadio Arechi superando per 1-0 la Salernitana al termine di una gara combattuta e decisa da una prodezza individuale.

A risultare decisiva è la rete messa a segno al 9’ della ripresa da Scipioni, autore di una splendida conclusione di destro da oltre trenta metri che non ha lasciato scampo al portiere granata. Un gol di rara bellezza che consente ai biancoverdi di conquistare tre punti fondamentali in chiave playoff. Grazie a questa vittoria, il Monopoli sale al settimo posto in classifica con 43 punti, confermandosi tra le squadre più solide e continue del campionato.

Giornata amara invece per l’Altamura, sconfitta 2-1 in casa dal Benevento allo stadio D’Angelo. I padroni di casa avevano chiuso in vantaggio il primo tempo grazie al colpo di testa di Grande al 37’, bravo a sfruttare un preciso cross di Peschetola. Nella ripresa però il Benevento ha ribaltato l’incontro: all’11’ è arrivato il pareggio firmato da Prisco con una spettacolare rovesciata al volo di destro, mentre al 35’ Tumminello ha trasformato il calcio di rigore decisivo, concesso per un fallo di mano di Silletti.

Con questo risultato l’Altamura resta al decimo posto in classifica con 36 punti, appaiata al Casarano, vedendo rallentare la propria corsa verso le zone alte della graduatoria.

Lo sguardo ora si sposta sulla prossima giornata. Nella ventinovesima del girone C di Serie C, l’Altamura tornerà in campo sabato 28 febbraio alle 17.30 sul terreno del Picerno, allo stadio Curcio. Il Monopoli invece giocherà domenica 1 marzo alle 14.30 al Veneziani, dove affronterà il Crotone in un match che si preannuncia decisivo per consolidare la posizione in zona playoff.