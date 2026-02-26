Stagione Artistica A.Gi.Mus., a Francavilla Fontana si esibisce il pianista Vito Alessio Calianno
FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Prende il via la nona Stagione Artistica 2026 organizzata dall’Associazione A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e dall’Associazione Auditorium di Castellana Grotte, sotto la direzione artistica dei maestri Pierluigi Camicia e Antonio Curto, e dal Comune di Francavilla Fontana, con il Patrocinio del MIC, del MIM e della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana".
Domenica 1° marzo 2026, alle ore 18.30, presso l’Auditorium della Scuola Musicale Comunale di Francavilla Fontana, si terrà il primo appuntamento concertistico dal titolo "Trilogia d’oro: Bach, Beethoven e Liszt" e vedrà sul palco il talentuosissimo pianista Vito Alessio Calianno, che eseguirà, per l’appunto, musiche di Bach, Beethoven e Liszt.
Vito Alessio Calianno è nato a Monopoli nel 2005 e ha conseguito la Laurea Triennale in Pianoforte col massimo dei voti e menzione al Conservatorio Statale di Musica "Nino Rota” di Monopoli. È vincitore di numerosi concorsi nazionali ed internazionali e ha frequentato numerose masterclass con pianisti del calibro di Daniel Rivera, Pierluigi Camicia, Paola Bruni, Erling Eriksen, Ralf Nattkemper, Roberto Giordano. Con Roberto Plano ed Enrico Pace tiene regolarmente lezioni all'Accademia di Musica di Pinerolo. Intensa è anche l’attività concertistica sia da solista che in formazioni da camera ed orchestrali. Conduce il concerto la giornalista Giovanna Ciracì. L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione. Per maggiori info: www.agimusfrancavilla.com.