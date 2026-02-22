Taranto Calcio, Di Cuia: "Progetto Ladisa va sostenuto, uniti si vince"

BARI - "Ogni club conosce le sue stagioni: anche le grandi squadre attraversano momenti di difficoltà. Oggi non dobbiamo perdere l’entusiasmo per i rossoblù. Il progetto dei fratelli Ladisa per ilva sostenuto perché guarda avanti e non solo a questo campionato". Così in una nota il consigliere regionale di

"È un programma ambizioso e solido - prosegue - che può traghettare la squadra verso vette lusinghiere e, perciò, merita tutto il supporto delle istituzioni e della città. La tifoseria è giù di morale, ma quando si ha una società che vuole costruire non si può gettare la spugna e perdere mordente. Uniti si vince e sono certo che la squadra del capoluogo ionico a breve tornerà a regalarci bellissime emozioni".