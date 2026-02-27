Il futuro è un algoritmo? L’artista andriese Joe Marzetto lancia "Capitan AI"

BARLETTA - Mentre il dibattito sull’intelligenza artificiale infiamma ogni settore della società, la musica italiana risponde con ironia e ritmo. Lo scorso 3 febbraio 2026, l’artista Joe Marzetto – al secolo Giuseppe Casafina – ha rilasciato il suo nuovo singolo, "Capitan AI", un brano che sembra voler esplorare il confine tra l’umano e il tecnologico attraverso le sonorità pop che contraddistinguono la sua produzione.

Il brano è prodotto e distribuito dall’etichetta romana Sorridi Music, realtà sempre attenta alle nuove tendenze e ai messaggi sociali veicolati tramite la musica leggera. "Capitan AI" non è solo un titolo accattivante, ma si inserisce in un percorso artistico coerente: Joe Marzetto, già noto per brani come "Se Io Avrei (Il Verbo Che Non C’è)", continua a giocare con i paradossi della modernità e i limiti del linguaggio.

Insieme al brano, è stato rilasciato il videoclip ufficiale su YouTube. Le immagini accompagnano il ritmo incalzante della traccia, immergendo l’ascoltatore in un’estetica che richiama i mondi virtuali e la crescente pervasività degli algoritmi nelle nostre vite quotidiane. Il singolo è disponibile su tutte le principali piattaforme di distribuzione digitale. Puoi ascoltare "Capitan AI" e approfondire la discografia dell’artista sui seguenti canali:

Con "Capitan AI", Joe Marzetto si conferma un osservatore attento del presente, capace di trasformare temi complessi in melodie orecchiabili e pronte per la rotazione radiofonica.