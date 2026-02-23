Trenitalia, Puglia: da marzo tornano Frecce e Intercity verso Roma e Napoli
BARI – Dal mese di marzo tornano a circolare due Frecce sulla relazione Puglia – Roma e una coppia di Intercity tra Bari e Napoli.
Dal 1 marzo riparte la Freccia Roma Termini – Lecce (partenza 8.00, arrivo 14.20) con fermate intermedie a Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari Centrale e Brindisi.
Dal 2 marzo torna la Freccia Lecce – Roma Termini (partenza 12.42, arrivo 18.58) con fermate intermedie a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Caserta.
Domenica 1 marzo riparte anche l’Intercity Bari Centrale – Napoli Centrale (partenza 7.05, arrivo 11.15) con fermate a Barletta, Foggia, Benevento, Caserta e Aversa. Nel pomeriggio torna l’Intercity Napoli Centrale – Bari Centrale (partenza 18.55, arrivo 23.00) con fermate ad Aversa, Caserta, Benevento, Foggia e Barletta.
I canali di acquisto di Trenitalia sono già aggiornati con i nuovi orari.