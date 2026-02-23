Wizz Air lancia il volo diretto Brindisi-Bucarest da fine marzo

BARI – Brindisi e Bucarest saranno più vicine grazie al nuovo collegamento diretto di, attivo dal

Il volo sarà operato due volte a settimana, il lunedì e il venerdì, con partenza da Bucarest Otopeni alle 20.10 (arrivo a Brindisi alle 20.45) e da Brindisi alle 21.20 (arrivo a Bucarest Otopeni alle 23.55). Gli orari indicati sono in ora locale.

Questo collegamento si aggiunge alle altre destinazioni previste da Wizz Air per la summer 2026 dall’aeroporto del Salento, rafforzando l’offerta verso i mercati emergenti dell’Est europeo, che negli ultimi anni hanno mostrato un crescente interesse per il turismo in Puglia.