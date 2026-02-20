Tricase, presentazione del libro 'Repùtu pe lle chiazze salentine. Lamento funebre per le piazze rurali del Salento' di Giovanni Leuzzi



TRICASE (LE) - Il secondo appuntamento della Rassegna Liquilab "Incontri d'autore" – III edizione è previsto per domenica 22 febbraio 2026 alle ore 18.30 all'interno della sede Liquilab in Piazza dell'Abate a Tricase con la presentazione del libro "Repùtu pe lle chiazze salentine. Lamento funebre per le piazze rurali del Salento" di Giovanni Leuzzi.





Insieme all’Autore saranno presenti Enzo Marenaci, cantastorie del Salento e il regista Ennio Rella con alcuni contributi video.





L’incontro si propone come un momento originale e dinamico di riflessione sulla realtà salentina, dal passato al presente e al futuro, attraverso un dialogo interattivo con il pubblico.





La presentazione, gli interventi musicali e i contributi video diventano occasione per condividere memorie, esperienze e storie di paese, mettendo in relazione la tradizione contadina, le piazze, i rituali locali e le trasformazioni sociali con la vita contemporanea della comunità.





Sinossi del libro





La pubblicazione è un poema in ottava rima e in dialetto salentino che, in circa 5.000 versi distribuiti in 18 canti, “piange” la morte della civiltà contadina del Salento con toni diversi: nostalgico, ironico, drammatico, grottesco, polemico e talvolta irridente.

Le piazze, un tempo palcoscenico di tutte le espressioni della vita rurale, sono al centro della riflessione poetica.

Il volume è arricchito da una ricca raccolta di documenti fotografici, di valore storico e antropologico.

Il poema ha dato vita a numerose presentazioni, letture, recensioni, reading poetici, happening e video culturali, spesso realizzati con il sostegno della “Compagnia di Giro”, composta da cantori e musicisti impegnati nella tutela e valorizzazione della lingua dialettale salentina.





Breve biografia dell'autore





Giovanni Leuzzi, diplomato al Liceo Classico di Galatina e laureato in Lettere Classiche, è stato per molti anni docente nelle scuole superiori della provincia di Lecce.

Da sempre impegnato in politica e cultura, ha dedicato la sua attività agli studi storico-letterari, alla storia del Meridione e del Salento e alle diverse espressioni della cultura locale (arte, musica, religione), nonché alle evidenze linguistiche, espressive e documentali dell’area grico-salentina.

La rassegna è organizzata dalla Biblioteca Liquilab per promuovere la lettura, la conoscenza e il confronto su tematiche di interesse demoetnoantropologico, socio-culturale e storico.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti; è consigliabile la prenotazione.

Si accede tramite via Santo Spirito.





