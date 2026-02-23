'Visioni dal Paese Grande', parte la nuova rassegna di Astràgali Teatro



Da marzo a maggio 2026 previsti vari appuntamenti nei luoghi significativi di San Cesario di Lecce





SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Si chiama "Visioni dal Paese Grande" la nuova rassegna ideata e promossa da Astràgali Teatro, che da marzo a maggio 2026, propone una serie di appuntamenti in luoghi culturali particolarmente significativi o simbolo di San Cesario di Lecce, come la Distilleria, il Museo Civico di Arte Contemporanea "Luigi Lezzi" e l’Ex Sala Consiliare sita nel Palazzo Ducale, facendo dialogare i progetti "Teatri a Sud" e "Da qui si vede tutta la città".





Il primo degli appuntamenti, previsto per mercoledì 4 marzo, alle ore 19, nella Sala Archivio Sonoro di Comunità del Museo Civico di Arte Contemporanea "Luigi Lezzi", apre un ciclo di tre incontri, curati dall’associazione Petrolio, dal titolo "In alto, suoni, corpi, visioni", con la presenza dell’artista visuale Michele Sambin. Mercoledì 18 marzo, alla stessa ora, si tiene "Canti Magnetici" con Donato Epiro e Gaspare Sammartano, mentre mercoledì 1° aprile, invece, è la volta di Nicola Pignatelli e Davide Faggiano.





Il teatro e la musica rimangono il focus principale della rassegna che ospita diversi artisti negli spazi della Distilleria. Il primo spettacolo "Novecento", di Pierluigi Mele, tratto dal celebre romanzo di Alessandro Baricco, va in scena sabato 21 marzo, a cui segue, giovedì 26 marzo, "Per non farla finita con Antonin Artaud" del Teatro Naturale di Renato Grilli. Venerdì 10 aprile Antonio Ammirabile interpreta "Il Sei-Dita" di Vittorio Bodini, mentre sabato 25 aprile si celebra l’importante ricorrenza con "La Resistenza. Canti per la Festa della Liberazione" a cura di Astragali Teatro che propone anche giovedì 7 maggio, "Storia di un’amicizia – Per Brecht". Sabato 9 maggio sul palco della Distilleria ci sarà la Compagnia Errare Persona con la produzione teatrale-musicale "Santissima mia". Tutti gli spettacoli hanno inizio alle ore 20.30. Mercoledì 25 marzo, alle 19, viene portata in scena la performance risultato della Residenza artistica "Argia - l’Arte, il Rito e la Cura" della compagnia sarda Le Voci di Astarte. Grande chiusura degli spettacoli il 22 ed il 23 maggio con "L’immaginazione al potere", due giorni dedicati al Teatro e alla Musica in Città e curati dall’associazione Lecce77.





In "Visioni dal Paese Grande" torna anche "Per un teatro delle ragazze e dei ragazzi", la serie di spettacoli dedicata ai più piccoli e presentata nella Distilleria, con orario di inizio alle 17.30, che prende il via domenica 22 marzo con "Ari Ari" di Cosimo Guarini e Matteo Mele. Si continua domenica 29 marzo, con "Cappuccetto bambina impertinente" della Compagnia Molino d’Arte, poi domenica 12 aprile con "Matilda, la Balena MangiaSpazzatura" della compagnia Teatro Le Giravolte e domenica 19 aprile con "Persi tra le stelle" di Terrammare Teatro. Si chiude domenica 10 maggio con "Topalia" della Compagnia Errare Persona.





Tutto l’aspetto dedicato ai libri ed all’approfondimento si sviluppa, invece, nell’Ex Sala Consiliare del Palazzo Ducale, dando voce a importanti autori e scrittori nazionali. Martedì 10 marzo è la volta di "Dal Muro al Mare, il Pesciolino di Leandro", una fiaba fotografica dedicata all’artista Ezechiele Leandro firmata dal fotografo Leonello Bertolucci. Martedì 31 marzo protagonista è il volume "Ho ancora le mani per scrivere – Testimonianze del genocidio a Gaza", curato da Aldo Nicosia che dialoga per l’occasione con Samuela Pagani. Mercoledì 20 maggio viene ufficialmente presentato il progetto "Cartografia Letteraria ed Artistica di San Cesario Di Lecce", con Simone Giorgino, Annalisa Presicce e Anna Chiara Strafella.





Nella stessa Ex Sala Consiliare, sempre con orario fissato alle 19, trova spazio la fotografia con gli incontri curati dall’associazione Tempo di scatto. In programma venerdì 13 marzo c’è "Una Storia di Colori e Libertà" di Loredana Moretti, mentre venerdì 20 marzo, Alice Caracciolo racconta il proprio reportage "La traccia come dispositivo".





Completano la rassegna l’incontro "La Vita in un Giorno" con lo scultore e pittore Romano Sambati che si tiene nell’Ex Sala Consiliare mercoledì 22 aprile, alle ore 19, e il Focus Group con la comunità di San Cesario di Lecce "Il Museo Incontra La Città", organizzato per venerdì 5 giugno.





"Visioni dal Paese Grande" rientra nell’ambito di due progetti di Astragali Teatro: "Teatri a Sud", realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e "Da qui si vede tutta la città" (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 e Fondo Nazionale Politiche Giovanili, vincitore del bando regionale "Luoghi comuni", Programma delle Politiche Giovanili della Regione Puglia e ARTI, in partenariato con AVR Lab, Laboratorio di Realtà Aumentata dell’Università del Salento, TempoPresente aps, Centro Studi Phoné, Associazione fotografica Tempo di Scatto, Associazione culturale Petrolio); entrambi sono realizzati in collaborazione con il Comune di San Cesario di Lecce.



