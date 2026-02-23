L'Associazione 'Donne per le donne' di San Michele Salentino va a Sanremo con il 'Fico poetico'



SAN MICHELE SALENTINO (BR) - L'associazione Donne per le Donne di San Michele Salentino, in collaborazione con l'assessorato comunale alle Pari Opportunità, sarà protagonista a Villa Nobel in occasione del "Sanremo Extrafestival", uno degli appuntamenti collaterali più seguiti del Festival di Sanremo.





La partecipazione si inserisce in un progetto condiviso con la Regione Puglia, partner per il terzo anno consecutivo del media hub allestito in una delle sedi più prestigiose della città ligure. San Michele Salentino insieme ad altre comunità del territorio regionale rappresenterà la Puglia. Villa Nobel ospiterà le emittenti del Gruppo Mediaset, tra cui Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio e Radio Norba, insieme a Radio Divina e Lady Radio. Dal 24 febbraio artisti e ospiti saranno presenti per dirette radiofoniche e contenuti dedicati al Festival. L’ampia copertura mediatica offrirà una vetrina nazionale di grande rilievo.





In questo contesto l’associazione Donne per le Donne, oltre ad offrire agli ospiti i tradizionali panzerotti fritti, presenterà il "Fico Poetico", espressione autentica dell’incontro tra tradizione e cultura. Il fico mandorlato dell’azienda Barletta sarà accompagnato da versi poetici che richiamano il lavoro dell’Associazione Attacco Poetico.





«La nostra presenza a Sanremo non è solo di immagine – dichiara la presidente Katia Esmeralda Giannone – ma rappresenta la valorizzazione dei tanti progetti che il gruppo porta avanti da tempo nell’ambito dell’ascolto, dell’accoglienza, del supporto psicologico, della consulenza legale e dell’orientamento lavorativo gratuito per contrastare violenza, discriminazione e abusi».





«Come Amministrazione comunale – spiegano il sindaco Giovanni Allegrini e l’assessore Angela Martucci - siamo orgogliosi di questa esperienza, che rappresenta l’identità autentica della nostra comunità: radicata nelle tradizioni, capace di esprimersi attraverso la poesia e fortemente impegnata contro la violenza di genere. È il segno di una comunità che investe nelle relazioni, sostiene il talento femminile e promuove una cultura libera da ogni forma di violenza e disparità».





La delegazione che prenderà parte all’esperienza sanremese sarà composta da donne artigiane, braccianti agricole e casalinghe. Donne che ogni giorno mettono in comune competenze, energie e speranze. Donne che credono nella forza della collaborazione e nella possibilità di costruire percorsi nuovi, fondati sul rispetto e sulla pari dignità.