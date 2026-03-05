8 marzo 2026: Giornata internazionale della donna nei luoghi della cultura statali con ingresso gratuito

BARI - Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, tutte le visitatrici potranno accedere gratuitamente ai luoghi d’arte statali e partecipare a numerose iniziative ed eventi dedicati all’universo femminile.

A Lecce, l’Anfiteatro romano di Lecce ospiterà alle 11.30 la visita guidata teatralizzata Donne e Anfiteatri, dedicata alle donne romane come finanziatrici, spettatrici e gladiatrici. L’itinerario prevede sei tappe condotte dalle archeologhe dott.ssa Marina M.S. Nuovo e dott.ssa Mariangela Sammarco, con l’attrice e archeologa dott.ssa Maria Margherita Manco che darà voce alle fonti letterarie di Petronio, Plinio e altri autori latini.

Presso la Galleria nazionale della Puglia G. e R. Devanna si potrà visitare gratuitamente la mostra Beatrice Wood. La tavolozza della vita, dedicata alla celebre artista statunitense e madre del Dadaismo a New York. Alle 11.30 è previsto un itinerario guidato di approfondimento sulla vita e le opere dell’artista. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a drm-pug.gallerianazionaledellapuglia@cultura.gov.it.

Al Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle saranno organizzati percorsi tematici per scoprire l’universo femminile nella società peucezia, dal VI al IV secolo a.C., e nella corte di Federico II. La visita, prevista alle 11.00 e alle 17.00, include il racconto di personaggi femminili come Bianca Lancia e altre donne di epoche diverse.

Il Parco archeologico di Monte Sannace propone tre turni di visite guidate (L’universo femminile in un’antica città della Peucezia) alle 9.00, 10.30 e 12.00, per esplorare i ruoli sociali e domestici delle donne nell’insediamento di Thuriae. Al termine delle visite, un’archeologa illustrerà le attività quotidiane di un nucleo familiare pococezio.

Il Museo archeologico nazionale Matteo Sansone offrirà alle 10.30 e alle 11.30 la visita tematica La Daunia al femminile, dedicata alle figure femminili nell’antichità, e dalle 16.30 alle 18.30 un laboratorio educativo per bambini e famiglie dal titolo Come mi vesto? Donne e ornamenti nella Daunia. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a drm-pug.museomattinata@cultura.gov.it.

Il Castello Carlo V di Lecce anticipa a sabato 7 marzo alle 17.00 le celebrazioni con l’evento L’altra storia di Lecce, visita guidata e urban game dedicata alla storia delle donne. Il percorso, nell’ambito del progetto Open Castle organizzato da The Monuments People SCS ETS, prevede prove interattive tra Porta Rudiae e il Castello Carlo V, con conclusione nella Sala della Torre Magistra e brindisi con la partecipazione delle Donne del Vino – Puglia. Info e prenotazioni: tel. 3514941192, e-mail info@ilcastellodilecce.it.

Per ulteriori dettagli, consultare la pagina ufficiale: https://cultura.gov.it/evento/8-marzo-2026.