Giuseppe Ninno “Mandrake” debutta nella quinta serie di Imma Tataranni

BARI - Domenica 8 marzo su Rai 1 andrà in onda la quinta serie di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la fiction diretta dal regista Francesco Amato, che vede tra i protagonisti anche Giuseppe Ninno.

Celebre per i suoi contenuti online, i fumetti e il suo show teatrale incentrato sulla famiglia Imbarazzi, Ninno debutta sul piccolo schermo portando il suo universo irriverente e spassoso. L’artista brindisino, il cui management è seguito dalla società Euphorica, interpreta un agente immobiliare: “Un ruolo cucito addosso dagli sceneggiatori – ha spiegato Ninno – che mi ha permesso di esprimere molti aspetti interpretativi che mi rappresentano, specie per i modi genuini e ‘caserecci’ del personaggio che cercherà di vendere la casa di Imma”.

La serie segue le vicende di Vanessa Scalera nel ruolo di Imma Tataranni, sostituto procuratore di Matera, brillante, diretta e dotata di una memoria prodigiosa. Accanto a lei ci sono Massimiliano Gallo, nel ruolo del marito Pietro De Ruggeri, paziente e affettuoso, e Alessio Lapice nei panni del maresciallo Ippazio Calogiuri, collega e confidente di Imma. La figlia Valentina introduce il lato più familiare e vulnerabile della protagonista, mentre la quinta stagione segna anche l’ingresso di Rocco Papaleo nel ruolo di procuratore capo.

La produzione è stata realizzata tra Matera e altri luoghi della Basilicata, con il sostegno della Lucana Film Commission e della Regione Basilicata.

“Sul set mi sono sentito subito a mio agio grazie anche a Vanessa Scalera – ha dichiarato Ninno – un’attrice fantastica e ora anche una grande amica. Recitare con attori del calibro di Massimiliano Gallo, Rocco Papaleo e Barbara Ronchi è stato un onore e un meraviglioso approccio al mondo delle serie tv. Un ringraziamento speciale va a tutto lo staff e al regista Francesco Amato, che mi ha accolto con calore fin dal primo istante”.