A Bari da domenica 8 marzo due produzioni cinematografiche in città: divieti di sosta e transito per le riprese

BARI - Da domenica 8 marzo 2026, Bari ospiterà le riprese di due produzioni cinematografiche, con alcune strade interessate dastabiliti dalla Polizia Locale per consentire l’allestimento e lo svolgimento delle riprese.

Le produzioni in città sono “Costanera”, musical della Minerva Pictures (8-19 marzo) e “Gli Intrusi”, film della Mac Film s.r.l. (8-28 marzo).

Musical “Costanera” – Minerva Pictures

Il divieto di fermata riguarda piazzale C. Colombo, via Pisani, corso Sonnino, via Latilla, via Benedetto Petrone, largo Chiurlia, strada Palazzo di Città, strada Gironda, largo Incuria, strada del Carmine, strada Zonnelli, via Napoli, via Veniero, via Di Vittorio, via Re David, via Buccari e complanare di via Gentile. Il divieto di transito riguarda strada Gironda, largo Incuria, strada del Carmine e strada Zonnelli, solo per il tempo necessario alle riprese. I veicoli della produzione sono autorizzati al transito e alla sosta nelle aree interessate, mentre quelli con portata superiore a 3,5 t possono transitare nel perimetro tra via B. Regina, via B. Bari, via Capruzzi, via Oberdan, via Di Vagno, lungomare Nazario Sauro, lungomare A. Di Crollalanza, piazza IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II e corso Vittorio Veneto.

Film “Gli Intrusi” – Mac Film s.r.l.

Il divieto di fermata riguarda via Mauro Amoruso, via Fiorese, via Falcone e Borsellino, via G. La Pira e via Papa Paolo I. Il divieto di transito riguarda lungomare Starita, strada Pezze del Sole e via La Pira, limitatamente al tempo necessario alle riprese. Anche in questo caso, i veicoli della produzione con portata superiore a 3,5 t sono autorizzati a transitare nel perimetro tra via B. Regina, via B. Bari, via Capruzzi, via Oberdan, via Di Vagno, lungomare Nazario Sauro, lungomare A. Di Crollalanza, piazza IV Novembre, corso Vittorio Emanuele II e corso Vittorio Veneto.

Gli interessati sono invitati a consultare le ordinanze pubblicate sull’Albo pretorio del Comune di Bari per dettagli e per organizzare eventuali percorsi alternativi.

Questi provvedimenti rimarranno in vigore fino al termine delle esigenze delle riprese, garantendo la sicurezza e la regolarità delle attività cinematografiche.