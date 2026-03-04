Referendum costituzionale della Giustizia, il 7 marzo a Lecce un confronto pubblico con l’ex procuratore antimafia Francesco Mandoi



Parteciperanno al dibattito Antonella Laricchia, Barbara Lezzi e Giovanni Vianello. Alle 18.00 a Palazzo Turrisi.





LECCE - L’associazione "Schierarsi" promuove a Lecce un evento di approfondimento, aperto al pubblico, in vista del Referendum Costituzionale della Giustizia del 22 e 23 marzo. L’appuntamento è fissato per sabato 7 marzo, alle ore 18.00, presso Palazzo Turrisi, in via Marco Basseo, 16.





In una fase cruciale per gli equilibri democratici del Paese, il tema della giustizia torna al centro del dibattito pubblico. La riforma sottoposta a referendum incide sull’assetto costituzionale, sul ruolo della magistratura e sul rapporto tra poteri dello Stato: questioni che meritano un confronto di approfondimento al fine di favorire una partecipazione al voto consapevole e informata.





Ospite dell’incontro sarà Francesco Mandoi, già Procuratore Antimafia e Antiterrorismo, che darà una lettura tecnica sulle modifiche proposte dalla riforma, alla luce della sua lunga esperienza in magistratura e nell’attività di tutela della legalità.





Ad animare il dibattito saranno Antonella Laricchia (già Consigliere della Regione Puglia), Barbara Lezzi (già Senatrice della Repubblica Italiana) e Giovanni Vianello (già Deputato della Repubblica Italiana).





L’iniziativa nasce dalla volontà di riportare al centro del confronto pubblico i cambiamenti proposti con la riforma della magistratura, superando slogan e semplificazioni. In gioco vi è un tema fondamentale per la qualità della democrazia e per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.