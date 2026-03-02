A Rauccio la natura é donna



Appuntamento presso Masseria Rauccio. Parco Naturale Regionale “Bosco e Paludi di Rauccio” - Torre Chianca (LE). Domenica 8 marzo 2026 ore 10:00





In occasione della Festa Internazionale della Donna, la Cooperativa Terradimezzo vuole festeggiarla nel Parco di Rauccio, in mezzo alla natura che non rappresenta un fatto puramente estetico, o meglio, non è soltanto un puro fatto estetico, anche se spesso è così che lo percepiamo e lo viviamo.





Ogni elemento della Natura racchiude in sé forme vitali: gli alberi, la terra, l’acqua, gli stessi uomini.





Il binomio donna natura è antichissimo. La forte componente istintiva, il fondamentale ruolo naturale di procreatrice, con tutta la forza vitale che esso comporta, fanno della donna un essere legato a tutte le espressioni naturali in modo più viscerale e profondo.





È l’archetipo femminile per eccellenza. Nasce forse da questo legame naturale che unisce le donne all’ambiente, la naturale propensione femminile alla difesa della Natura, al maggior senso di responsabilità, alla difesa della vita sulla Terra.





L’attività proposta per domenica 8 marzo nel Bosco di Rauccio consentirà di osservare ed interpretare con occhi diversi la natura, di registrare gli elementi, cogliere le relazioni, individuarne le parti e le funzioni.





La Terra rappresenta la Grande Madre, e come la Donna nutre e protegge i propri figli, dà la vita e si sacrifica per il prossimo.





Info e prenotazioni Cooperativa Terradimezzo ETS 3339855341

Prenotazione obbligatoria. È prevista una quota di partecipazione

In caso di maltempo verrà annullata o rinviata.

Si raccomanda abbigliamento comodo da escursione, bottiglietta d’acqua.