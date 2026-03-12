Addio a Enrica Bonaccorti, icona della televisione italiana

ROMA - Si è spenta oggi, giovedì 12 marzo, Enrica Bonaccorti, 76 anni, dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas. La conduttrice aveva condiviso con il pubblico i momenti più difficili delle cure, sempre affiancata dalla figlia Verdiana.

Nata a Savona il 18 novembre 1949, Bonaccorti iniziò giovanissima la sua carriera come attrice, con esperienze teatrali, cinematografiche e nella prosa televisiva degli anni ’70. Il grande pubblico la conobbe soprattutto in televisione: fu volto simbolo della TV generalista italiana, prima in Rai e poi nelle reti Fininvest. Tra i programmi più celebri ricordiamo Pronto, chi gioca? accanto a Corrado e Non è la Rai, trasmissione cult degli anni ’90 che lanciò numerosi volti dello spettacolo.

Negli anni successivi si è distinta anche come opinionista e conduttrice in talk show e programmi di attualità, senza mai abbandonare il teatro, dove tornò più volte sul palcoscenico con spettacoli apprezzati da pubblico e critica. La sua empatia, autenticità e professionalità l’hanno resa un punto di riferimento della televisione italiana.