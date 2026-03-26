Emergenza 118 Brindisi, Fials: 'Sanitaservice al limite, turni massacranti. Chiediamo assunzioni immediate'

La FIALS Brindisi lancia un allarme urgente sulla grave situazione in cui versa il servizio di emergenza-urgenza territoriale 118, gestito da Sanitaservice ASL BR S.r.l., ormai prossimo al collasso operativo. Nonostante la disponibilità di personale formato e già operativo attraverso graduatorie attive, il blocco delle assunzioni disposto dal Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale a partire dal 12 marzo 2026 sta compromettendo la piena funzionalità del servizio.