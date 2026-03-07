Bari, movida notturna nella zona Umbertina: residenti denunciano nuovi disagi e invadenti gruppi di giovani

BARI - Ancora una notte difficile per i residenti del quartiere Bari. Sul gruppo Facebooksono arrivate nuove segnalazioni riguardo a disturbi notturni legati alla movida, con episodi che continuano a creare disagio e preoccupazione tra chi vive nella zona.

Nella notte segnalata, intorno all’1:30, un gruppo di giovani è stato fotografato mentre occupava contemporaneamente entrambi i marciapiedi e parte della carreggiata, rendendo difficoltoso il passaggio pedonale e veicolare. I residenti hanno definito la situazione “fastidiosa”, lamentando rumori, schiamazzi e un comportamento che, secondo loro, va oltre il normale divertimento notturno, mettendo a rischio la sicurezza e la serenità della vita quotidiana.

Le immagini condivise sul gruppo mostrano chiaramente la densità del gruppo di giovani: ragazzi e ragazze che occupano gli spazi pubblici in maniera tale da intralciare il normale passaggio dei pedoni e anche delle auto. La presenza numerosa e la dispersione lungo la strada evidenziano il problema della convivenza tra il desiderio di socializzare e il rispetto delle regole di civile convivenza.

Non si tratta di un episodio isolato: negli ultimi mesi, la zona Umbertina è diventata spesso teatro di simili segnalazioni, con residenti che lamentano musica ad alto volume, schiamazzi e gruppi numerosi che rimangono fino a tarda notte, disturbando il riposo e la quiete pubblica. L’iniziativa del Comitato ha lo scopo di raccogliere testimonianze e fotografie, documentando i disagi e creando una pressione sociale affinché le autorità locali intervengano in maniera strutturata.

Secondo quanto riportato dai cittadini, la situazione tende a intensificarsi nei weekend, quando la concentrazione di locali, bar e pub attira gruppi numerosi. Gli abitanti chiedono maggiore presenza di forze dell’ordine, controlli mirati e iniziative per regolamentare gli orari di chiusura dei locali e la gestione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere compatibile la vita notturna con il diritto al riposo di chi vive nella zona.

Il dibattito tra sostenitori della movida e residenti è acceso: mentre alcuni riconoscono l’importanza economica e sociale della vita notturna, altri insistono sul rispetto delle regole e sulla necessità di preservare il decoro urbano e la sicurezza. Il Comitato ha annunciato che continuerà a documentare e segnalare eventuali nuovi episodi, con la speranza di stimolare interventi concreti da parte del Comune di Bari e delle autorità competenti.

In attesa di risposte ufficiali, i residenti del quartiere Umbertina continuano a vivere con preoccupazione le notti, nella speranza che la convivenza tra movida e comunità possa trovare un equilibrio sostenibile e rispettoso per tutti.