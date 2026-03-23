Colpo di coda invernale: da giovedì torna il freddo con neve, venti forti e rovesci

BERGAMO - Secondo 3bmeteo.com, l’Italia si prepara a un vero e proprio ritorno dell’inverno già a partire da giovedì, con un’intensa perturbazione fredda in arrivo dal Nord Europa. Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com spiega che la fase di maltempo sarà caratterizzata da un drastico tracollo termico, rovesci, temporali, venti forti e neve anche a quote collinari.

Dopo una breve tregua anticiclonica martedì, mercoledì sera il peggioramento inizierà al Nord con rovesci e temporali sparsi. Giovedì e venerdì, un ciclone freddo sull’Adriatico determinerà fenomeni intensi, con locali grandinate al Centrosud e neve a quote collinari al Nordest e sul Centro, fino a 700-800 metri al Sud. Durante i rovesci più forti non si escludono episodi di graupel o neve tonda, che potranno imbiancare anche coste e pianure di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Romagna, Marche e Abruzzo. La neve interesserà anche città come Urbino, Teramo, L’Aquila, Chieti, Campobasso, Potenza e localmente il Gargano, estendendosi fino a quote inferiori ai 1000 metri in Campania, Calabria e Sicilia.

I venti saranno impetuosi, con Grecale, Tramontana e Maestrale e raffiche di Bora sull’Alto Adriatico fino a 80-100 km/h, soprattutto in zona Triestina.

L’affondo artico non si esaurirà rapidamente: anche il weekend di Domenica delle Palme si prospetta freddo, con gelate tardive e nevicate sui rilievi fino sotto i 1000 metri, anche nel Sud, mentre al Centronord non sono escluse gelate fino alla pianura.

Un colpo di coda invernale che riporta condizioni tipicamente invernali proprio alla vigilia della primavera meteorologica.