Andrea Dianetti porta al Teatro Metamorfosi il suo travolgente spettacolo “Non ci pensare”





Prosegue nel segno della comicità la stagione del Teatro Metamorfosi di Rutigliano firmata dalla direzione artistica di Giusy Marrone che, in questo primo cartellone, ha saputo dar spazio ad ogni genere di spettacolo. Il prossimo 28 marzo alle ore 21 il nuovo palcoscenico pugliese ospiterà “Non ci pensare”, monologo comico di Andrea Dianetti, artista poliedrico e amatissimo dal pubblico televisivo e social per la sua ironia brillante e la sua straordinaria versatilità. Dopo il debutto alla Sala Umberto di Roma e l’avvio di una tournée che sta toccando le principali città italiane, lo spettacolo arriva in Puglia per una serata che si preannuncia all’insegna del divertimento e della condivisione.

“Non ci pensare” è un viaggio travolgente tra le ansie quotidiane che accomunano tutti, raccontate con lo stile autoironico che ha reso Dianetti uno dei volti più apprezzati del panorama artistico contemporaneo. Con gag irresistibili e momenti di autentica riflessione, l’artista romano accompagna il pubblico in un vortice di situazioni comiche e universali: dall’ansia di volare alla paura di essere giudicati, dal timore di un colloquio di lavoro o di un esame universitario fino alla tensione di un primo appuntamento. Accanto a queste, trovano spazio anche le sue ansie da artista, come la paura di dimenticare le battute sul set o l’angoscia di una diretta televisiva, trasformate in una risata collettiva grazie a un linguaggio schietto e coinvolgente.

<<L’ansia è come quella pentola che non bolle mai se la guardi>>, spiega Dianetti, parafrasando Stephen King. <<Ma se impariamo a riderne, tutto diventa più semplice. ‘Non ci pensare’ è il mio mantra da sempre e ora voglio condividerlo con gli spettatori, per esorcizzare insieme quelle paure che spesso ci tengono in scacco>>. Il monologo si configura così come un vero e proprio inno alla risata, intesa come antidoto alle tensioni della vita di tutti i giorni, un invito a prendersi meno sul serio e a guardare alle proprie fragilità con leggerezza.

Scritto da Andrea Dianetti con Graziano Cutrona e Marco Los, lo spettacolo è prodotto da Paolo Ruffini con Vera Produzione. Attore, regista, autore, conduttore televisivo e cantante, Dianetti nasce a Roma nel 1987 e muove i primi passi nel mondo dello spettacolo collaborando con maestri come Giorgio Albertazzi. Esordisce in televisione ad “Amici di Maria De Filippi”, dove sfiora la vittoria, e negli anni consolida la propria carriera tra fiction, teatro e cinema. Nel 2022 conquista il secondo posto a “Tale e Quale Show”, nel 2023 conduce insieme a Carolina Benvenga lo “Zecchino d'Oro” in prima serata su Rai1 e il “GF Party” su Mediaset Infinity, fino a presentare l’edizione 2024 di Miss Italia.

L’appuntamento del 28 marzo al Teatro Metamorfosi rappresenta un’occasione imperdibile per vivere dal vivo l’energia e l’ironia di un artista capace di trasformare le paure di ogni giorno in un’esperienza teatrale intensa e liberatoria, confermandosi tra i talenti più versatili e amati della scena italiana contemporanea.