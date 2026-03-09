Inseguimento all’alba a Bari: arrestato uomo con droga dopo speronamento
BARI – Paura questa mattina a Bari per un inseguimento iniziato quando un uomo, a bordo di una Panda bianca, non si sarebbe fermato all’alt dei carabinieri, dando il via a una fuga tra via Giovanni XXIII e via Trisorio Liuzzi, in direzione Loseto.
La fuga si è conclusa con uno speronamento che ha danneggiato due autovetture. All’interno dell’auto sono stati rinvenuti stupefacenti. L’uomo è stato arrestato, mentre due carabinieri hanno riportato ferite lievi, senza gravi conseguenze.
Tags: Bari CRONACA LOCALE