Brindisi, concerto del pianista Vito Alessio Calianno all’Auditorium Santa Chiara
BRINDISI - Prosegue la Stagione Concertistica 2026 dell’Associazione Musicale Culturale Le Voci dell’Arte APS, diretta da Roberto De Leonardis. Lunedì 2 marzo alle ore 20, all’Auditorium Santa Chiara di Brindisi, recital del giovane pianista Vito Alessio Calianno.
Il programma attraversa alcuni dei vertici della letteratura pianistica: il Preludio e fuga in fa diesis minore BWV 883 dal Clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach, la Sonata n. 32 op. 111 di Ludwig van Beethoven, "El corpus en Sevilla" da Iberia di Isaac Albéniz e la monumentale Sonata in si minore S.178 di Franz Liszt.
Un appuntamento di grande prestigio con uno dei giovani talenti più promettenti del panorama pianistico italiano. L’Associazione Le Voci dell’Arte ringrazia tutti coloro che, attraverso la destinazione del 5×1000, contribuiscono alla realizzazione della stagione concertistica.
L’ingresso è libero con contributo volontario.
Info al 3296829822 – mail: levocidellarte@gmail.com
Vito Alessio Calianno in concerto a Brindisi
Lunedì 2 marzo 2026 – ore 20
Auditorium Santa Chiara - Brindisi