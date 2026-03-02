Bitonto, sospensione di una maestra d’asilo: il Sindaco difende il corpo docente

BITONTO – Il, ha commentato la sospensione di una maestra di scuola dell’infanzia 65enne, accusata di maltrattamenti sui bambini, esprimendo

“Si tratta di un episodio isolato, subito individuato e bloccato – ha dichiarato Ricci – che non può infangare il buon nome e la riconosciuta qualità umana del corpo docente impegnato quotidianamente nelle scuole cittadine. La comunità educativa, sempre attenta al benessere educativo, relazionale e sociale dei suoi alunni, continuerà a sostenere gli insegnanti che operano con dedizione e professionalità”.

Il provvedimento disciplinare nei confronti della docente prevede la sospensione per sei mesi, in attesa dell’esito delle indagini. Il sindaco ha sottolineato come l’amministrazione sostenga l’attività inquirente, auspicando che venga fatta piena luce sull’accaduto nel rispetto delle procedure giudiziarie e dei diritti di tutte le parti coinvolte.