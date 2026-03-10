Carosino, al Teatro Festival la commedia “Il nome in tavola” apre la rassegna teatrale
CAROSINO - Entra nel vivo il “Premio Nazionale di Teatro Città di Carosino”, il festival organizzato da CarusTeatro Aps con la direzione artistica di Davide Roselli. La nona edizione della rassegna prevede sette compagnie amatoriali italiane che porteranno in scena i propri spettacoli al Teatro Comunale di Carosino.
Il primo appuntamento è in programma domenica 15 marzo alle 19.30 con la commedia “Il nome in tavola” di Pio Segni, diretta da Federico Passariello Jr. e interpretata dalla compagnia “Voci nella Notte” di Francavilla Fontana. Il biglietto per la singola serata costa 6 euro, mentre l’abbonamento per l’intera rassegna è di 48 euro.
La commedia è una brillante satira sulle dinamiche familiari e sulle relazioni di lunga data. Attraverso dialoghi serrati e momenti di ironia, lo spettacolo porta il pubblico a riflettere sulle piccole ipocrisie che spesso si nascondono dietro rapporti apparentemente sereni.
La storia ruota attorno a Vincent, agente immobiliare in procinto di diventare padre, che insieme alla moglie Anna partecipa a una cena con la sorella Elisabeth, il cognato Pierre e l’amico musicista Claude. Quella che dovrebbe essere una tranquilla serata tra amici si trasforma però in un acceso confronto quando emerge una domanda apparentemente innocua: quale sarà il nome del nascituro? Da qui prende il via un crescendo di battute e tensioni che porta a galla rancori, segreti e vecchi pregiudizi.
Sul palco saliranno Chicco Passaro, Antonella Chiloiro, Anna Passaro, Federico Passariello Jr., Sergio Tersigni e Ciro Fornari.
La rassegna è patrocinata dal Comune di Carosino, dalla Provincia di Taranto, dalla Regione Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese e dall’Unione Italiana Libero Teatro.