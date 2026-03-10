Carosino, al Teatro Festival la commedia “Il nome in tavola” apre la rassegna teatrale

CAROSINO - Entra nel vivo il, il festival organizzato dacon la direzione artistica di. La nona edizione della rassegna prevede sette compagnie amatoriali italiane che porteranno in scena i propri spettacoli al

Il primo appuntamento è in programma domenica 15 marzo alle 19.30 con la commedia “Il nome in tavola” di Pio Segni, diretta da Federico Passariello Jr. e interpretata dalla compagnia “Voci nella Notte” di Francavilla Fontana. Il biglietto per la singola serata costa 6 euro, mentre l’abbonamento per l’intera rassegna è di 48 euro.

La commedia è una brillante satira sulle dinamiche familiari e sulle relazioni di lunga data. Attraverso dialoghi serrati e momenti di ironia, lo spettacolo porta il pubblico a riflettere sulle piccole ipocrisie che spesso si nascondono dietro rapporti apparentemente sereni.

La storia ruota attorno a Vincent, agente immobiliare in procinto di diventare padre, che insieme alla moglie Anna partecipa a una cena con la sorella Elisabeth, il cognato Pierre e l’amico musicista Claude. Quella che dovrebbe essere una tranquilla serata tra amici si trasforma però in un acceso confronto quando emerge una domanda apparentemente innocua: quale sarà il nome del nascituro? Da qui prende il via un crescendo di battute e tensioni che porta a galla rancori, segreti e vecchi pregiudizi.

Sul palco saliranno Chicco Passaro, Antonella Chiloiro, Anna Passaro, Federico Passariello Jr., Sergio Tersigni e Ciro Fornari.

La rassegna è patrocinata dal Comune di Carosino, dalla Provincia di Taranto, dalla Regione Puglia, dal Teatro Pubblico Pugliese e dall’Unione Italiana Libero Teatro.