Bari ancora prima per il clima migliore d’Italia, ma oggi torna il maltempo
BARI - Marzo pazzerello: il maltempo torna protagonista a Bari, proprio nel giorno in cui il capoluogo pugliese si conferma, per il terzo anno consecutivo, la città con il clima migliore d’Italia. A dirlo è l’indagine de Il Sole 24 Ore, basata sui dati meteorologici del periodo 2015-2025 analizzati da 3BMeteo.
Con 760,2 punti, Bari guida la classifica grazie a diversi fattori: molte ore di sole, temperature favorevoli durante l’anno, pochi giorni di pioggia e la presenza della brezza estiva che rende più sopportabile il caldo.
Al secondo posto si colloca ancora la Puglia con la provincia di Barletta-Andria-Trani, seguita da Pescara, Ancona e Chieti. In fondo alla graduatoria si trova invece Carbonia, penalizzata dai frequenti picchi di caldo estremo.
Una classifica che premia ancora una volta il clima del capoluogo pugliese, anche se la giornata odierna dimostra come marzo sappia sempre sorprendere.