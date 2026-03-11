Bari, controlli nei locali pubblici: multe per 4.200 euro e sequestri di alimenti scaduti

BARI - Lo scorso fine settimana a Bari, i Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo, insieme ai Nuclei Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) e Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Bari e al personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo nei locali destinati al pubblico intrattenimento e alla somministrazione di alimenti e bevande.

Durante le verifiche ispettive, gli operanti hanno effettuato un accesso in una sala ricevimenti, eseguendo accertamenti amministrativi, sanitari e strutturali per valutare la regolarità dell’attività sotto i profili della sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, della tutela dei lavoratori e dell’igiene degli alimenti destinati alla somministrazione.

Le ispezioni hanno portato alla contestazione di violazioni amministrative per un importo complessivo di 4.200 euro. Tra le irregolarità riscontrate, la mancata cartellonistica con le vie di fuga e i percorsi d’emergenza prevista dalle autorizzazioni per il pubblico spettacolo, l’omessa predisposizione delle procedure di autocontrollo secondo il sistema HACCP e la presenza di circa 30 chilogrammi di generi alimentari scaduti, immediatamente smaltiti in autotutela.

L’operazione rientra nelle attività di controllo e prevenzione svolte dai Carabinieri sul territorio, mirate a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza nei locali aperti al pubblico, tutela dei consumatori e regolarità delle attività economiche. Questi servizi, condotti in collaborazione con enti locali e altre istituzioni competenti, hanno l’obiettivo di prevenire rischi per la collettività, assicurando che le attività di intrattenimento e ristorazione operino nel pieno rispetto delle regole di sicurezza, salute pubblica e legalità.