Bari, incendio in un campo rom lungo la SS16: fumo nero visibile da lontano

BARI - Un grosso incendio è divampato all’interno di un campo rom situato a ridosso della SS16, all’altezza dello svincolo per Poggiofranco, in direzione Brindisi. Una lunga colonna di fumo nero si è sollevata in cielo, visibile anche da lontano e potenzialmente pericolosa per chi transita lungo la strada.

Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco insieme alle Forze dell’Ordine per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell’area. Al momento, non sono stati segnalati feriti. La situazione resta sotto monitoraggio e la viabilità potrebbe subire rallentamenti fino al completo spegnimento dell’incendio.