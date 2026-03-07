Bari, domenica 8 marzo al via la decima edizione di Levante PROF: il grande evento per professionisti del food & beverage e dell’ospitalità

BARI - Sarà inaugurata domenica 8 marzo alle ore 11 alla Fiera del Levante la, la manifestazione di riferimento nel Mezzogiorno dedicata ai professionisti dele dell’ospitalità. La cerimonia inaugurale si terrà all’Ingresso “Edilizia” (via G. Verdi all’angolo con via Di Maratona) e vedrà la partecipazione di Francesco Paolicelli, Pietro Petruzzelli, Gaetano Frulli e Edgardo Amendola.

In programma dall’8 all’11 marzo, Levante PROF conferma il suo ruolo di grande vetrina espositiva e momento di formazione per gli operatori dei settori alimentazione, panificazione, pasticceria, pizzeria e pasta fresca, gelateria, birra, vino, bar, ristorazione, confezionamento, hotellerie e mixology.

La manifestazione ospiterà oltre 400 aziende e 250 espositori su più di 20.000 metri quadrati di area espositiva, con un fitto calendario di cooking show, masterclass, contest, corsi di aggiornamento e convegni tematici dedicati agli operatori del settore.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il Premio Trofeo PuntoIT, tappa ufficiale della Coppa Italia di Gelateria 2026, organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Gelatieri e la rivista di settore puntoIT. Il concorso vedrà sfidarsi maestri gelatieri da tutta Italia e culminerà con la premiazione del Miglior Gelato Artigianale all’olio extravergine di oliva. I primi dieci classificati entreranno nel ranking ufficiale della Coppa Italia di Gelateria 2026.

Ampio spazio anche alla panificazione e pasticceria, con corsi e dimostrazioni sui grandi lievitati. Torna l’ottava edizione del concorso Divina Colomba, che premierà le migliori colombe artigianali nelle categorie tradizionale, al cioccolato e salata. La Federazione Italiana Panificatori e Affini (FIPPA) proporrà ai visitatori qualificati un percorso esperienziale tra impasti, profumi e degustazioni, raccontando i valori e le competenze dell’arte bianca artigianale.

«La decima edizione di Levante PROF – afferma Gaetano Frulli – rappresenta un traguardo significativo per tutto il comparto Ho.Re.Ca del Sud Italia. La fiera è cresciuta fino a diventare il più importante appuntamento B2B del Mezzogiorno dedicato ai professionisti del mondo food, capace di coinvolgere l’intera filiera e di attrarre operatori da tutto il Paese. Il nostro obiettivo è valorizzare il Made in Italy tecnologico ed enoagroalimentare, offrendo uno spazio qualificato dove incontrarsi, formarsi e costruire nuove opportunità di sviluppo».

Edgardo Amendola aggiunge: «Levante PROF conferma la crescita di una manifestazione diventata punto di riferimento per i professionisti del food & hospitality del Mezzogiorno. Continueremo a offrire alle imprese uno spazio qualificato di incontro, aggiornamento e opportunità di business».

La fiera resterà aperta fino a mercoledì 11 marzo dalle ore 10 alle ore 19, con ingresso riservato agli operatori del settore. Aggiornamenti e novità saranno disponibili sui canali social ufficiali: