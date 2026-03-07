'Bari in progress', online il nuovo sito su cantieri e progetti di trasformazione urbana con la mappa dei principali lavori in città





Leccese: "Informiamo i cittadini sugli interventi in corso"





BARI - È online da oggi Bari in Progress, il nuovo portale dedicato ai cantieri e ai progetti di trasformazione e rigenerazione urbana che stanno interessando la città di Bari. Il sito nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini uno strumento semplice, agevole e immediato per conoscere i progetti e i lavori in corso, e seguire lo stato di avanzamento dei cantieri distribuiti in diversi quartieri della città.





Su Bari in progress è disponibile una mappa geolocalizzata dei principali interventi, accompagnata da una scheda dedicata a ciascun progetto. Per ogni opera, sono disponibili la descrizione del progetto e le informazioni utili a comprenderne l’impatto sulla città e sulla vita di chi la abita e la percorre: dati sui lavori, obiettivi dell’intervento, stato di avanzamento e aggiornamenti sulle diverse fasi del cantiere. Sul portale è anche presente una sezione news, con informazioni sui lavori in corso e sulle modifiche alla viabilità.





Bari in Progress è il racconto di una città in movimento, pensato per accompagnare cittadine e cittadini nel percorso di cambiamento che Bari sta attraversando. I lavori in corso sono progettati per restituire qualità e funzionalità agli spazi pubblici, rendere i servizi più efficienti e migliorare la vivibilità urbana.





Il sito disponibile all’indirizzo bariinprogress.it rappresenta un tassello di un percorso più ampio, immaginato dall’amministrazione comunale per minimizzare i disagi dei cittadini in concomitanza con i lavori. Il portale sarà costantemente aggiornato con nuove informazioni, notizie e contenuti sui cantieri e sui progetti che stanno contribuendo alla trasformazione della città. Accanto al sito informativo, infatti, dallo scorso novembre è attivo un call center dedicato ai cantieri, a cui i cittadini possono rivolgersi per ricevere informazioni e chiarimenti sui lavori in corso. Il servizio è operativo al numero 0805772399 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 14 alle 17, e il sabato dalle 9 alle 13. Nelle prossime settimane saranno, inoltre, organizzati incontri partecipativi nei quartieri, in una logica di prossimità e ascolto, per raccontare le trasformazioni urbane in corso e condividerne lo spirito con la cittadinanza.





"I cantieri comportano fisiologicamente disagi temporanei nella vita quotidiana, con Bari in Progress l’amministrazione comunale vuole offrire informazioni sugli interventi in corso, contribuendo a ridurne l’impatto – spiega il sindaco Vito Leccese -. Un canale di comunicazione costante, per guardare oltre il rumore dei lavori e immaginare insieme la Bari del futuro: più accessibile, più sostenibile, più bella. L’obiettivo è offrire ai cittadini una visione chiara e trasparente del cambiamento, accompagnandoli in un percorso che, pur richiedendo un po’ di pazienza nella fase delle lavorazioni, restituirà una città più funzionale e vivibile".