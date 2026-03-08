Bari, droga nascosta in una busta sul terrazzo: arrestato dalla Polizia di Stato

BARI - Nel pomeriggio del 4 marzo la Polizia di Stato ha arrestato un uomo nel borgo antico di Bari nell’ambito di una mirata attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto, con numerosi precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di diverse tipologie di droga.

L’operazione è stata condotta dal personale della Squadra Mobile con l’ausilio di due unità cinofile. Gli agenti hanno eseguito una perquisizione domiciliare nel corso della quale, su un terrazzo attiguo all’abitazione, è stata rinvenuta una busta di plastica. Secondo quanto successivamente ricostruito, la busta sarebbe stata lanciata poco prima dall’uomo, che nel frattempo tardava ad aprire la porta ai poliziotti.

All’interno della busta gli agenti hanno trovato diverse sostanze stupefacenti: circa 540 grammi di eroina, 130 grammi di cocaina e 20 grammi di marijuana, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.

L’uomo è stato quindi arrestato e condotto presso la casa circondariale di Bari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Si precisa che il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari. L’eventuale responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata nel corso del processo, nel contraddittorio tra accusa e difesa.