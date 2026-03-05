Bari, lavori in stazione: disagi alla circolazione ferroviaria fino all’8 marzo

BARI - Disagi alla circolazione ferroviaria nella stazione di Bari a causa di lavori di potenziamento infrastrutturale in corso da parte di Trenitalia.

Gli interventi stanno comportando modifiche significative al servizio ferroviario. Nelle prime due giornate è prevista una riduzione del numero dei treni in transito, mentre nelle giornate di sabato e domenica mattina la circolazione sarà completamente sospesa.

Il ritorno alla normalità avverrà gradualmente a partire dal pomeriggio di domenica 8 marzo, quando il traffico ferroviario riprenderà progressivamente secondo la programmazione ordinaria.

Per evitare disagi ai viaggiatori, è consigliato consultare il sito ufficiale di Trenitalia e i canali informativi della compagnia per verificare aggiornamenti in tempo reale su treni cancellati, variazioni di orario e servizi sostitutivi.