BIF&ST 2026: torna DOPPIO TESTO, il cinema incontra la letteratura

BARI – Dopo il successo dello scorso anno, anche per iltorna, la sezione dedicata al confronto tra cinema e letteratura. Il ciclo prevede proiezioni e incontri mattutini al, con al centro il passaggio dalla pagina allo schermo e le nuove traiettorie narrative generate dalla trasposizione di opere letterarie in film o serie televisive.

A condurre gli incontri sarà la scrittrice Chiara Tagliaferri, co-curatrice della sezione insieme a Oscar Iarussi, che guiderà il pubblico in dialoghi con registi e autori, esplorando linguaggi, poetiche e processi creativi.

Tra i protagonisti del ciclo: il regista Marco Pontecorvo con Andrea Vitali per Una finestra vista lago, nuova serie di Rai1 ambientata a Bellamo, con il maresciallo Ernesto Maccadò (Antonio Folletto) e la giovane moglie Maristella (Giulia D’Aloia).

Saranno presenti anche Laura Samani e Giacomo Covi, rispettivamente regista e interprete di Un anno di scuola, tratto dall’omonimo romanzo di Giani Stuparich, film premiato a Venezia nella sezione Orizzonti e distribuito da Lucky Red dal 9 aprile; Damiano Michieletto con il suo esordio cinematografico Primavera, tratto dal romanzo Stabat Mater di *Tiziano Scarpa; e Roberto Andò, Presidente della Giuria internazionale del concorso Meridiana, protagonista di un incontro dedicato a L’abbaglio, film ispirato a fatti realmente accaduti durante l’impresa dei Mille e al racconto Il silenzio di Leonardo Sciascia.

Il BIF&ST 2026, diretto da Oscar Iarussi, è il festival della Regione Puglia, presieduta da Antonio Decaro, prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission con presidente Anna Maria Tosto e direttore Antonio Parente, in collaborazione con il Ministero della Cultura, il Comune di Bari, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e numerosi partner pubblici e privati che saranno comunicati successivamente.