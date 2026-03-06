Brindisi: Incontro sulla riforma della giustizia, le ragioni del 'Sì' - Il video e le interviste





BRINDISI – Il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, guidato dal segretario cittadino prof. Massimiliano Oggiano, e il Comitato territoriale Brindisi SiRiforma, presieduto dall’avvocato Luca Leoci, hanno promosso un incontro di approfondimento e confronto sulla riforma della giustizia.





L’evento si é tenuto, con grande successo, martedì 3 marzo 2026 alle ore 17 presso il Cinema Andromeda. La tavola rotonda ha illustrato le ragioni del "Sì" al referendum, analizzando l’impatto della riforma sul sistema giudiziario italiano attraverso il contributo di autorevoli rappresentanti delle istituzioni forensi, della magistratura e della politica.





Sono, infatti, intervenuti: Avv. Ladislao Massari, presidente della Camera Penale di Brindisi; Avv. Carola Delli Santi, presidente della AIGA Brindisi; Dott. Carlo Dibello, magistrato e consigliere del TAR Puglia - Bari; Avv. Luca Leoci, referente del Comitato territoriale SiRiforma; On. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione FdI; Dott. Antonio Di Pietro, ex magistrato di Mani Pulite; Prof. Massimiliano Oggiano, docente di discipline giuridico-economiche. L’incontro é stato moderato dal direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, dott. Mimmo Mazza.





Interviste all'ON. GIOVANNI DONZELLI (Responsabile nazionale organizzazione FdI) e al DOTT. ANTONIO DI PIETRO (ex magistrato di Mani Pulite). Riprese e montaggio a cura di DANIELE MARTINI.