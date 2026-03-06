Gallipoli, sequestro di 115 kg di pescato privo di tracciabilità: donato a enti benefici

GALLIPOLI – Ladi Gallipoli ha effettuato un’importante operazione di controllo sulla filiera ittica, sequestrandodi varie tipologie risultati privi della necessaria tracciabilità. Durante l’intervento, i militari hanno contestato violazioni amministrative a quattro persone, per un importo complessivo di

Il pescato sequestrato, dopo le verifiche sanitarie previste dalla normativa, non è stato distrutto. Al contrario, è stato donato a un ente benefico locale, affinché possa essere distribuito a persone e famiglie in difficoltà sul territorio.

L’operazione sottolinea l’impegno della Guardia di Finanza nel garantire sicurezza alimentare e legalità lungo tutta la filiera del pescato, proteggendo al contempo le fasce più vulnerabili della comunità.