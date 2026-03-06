Gallipoli, sequestro di 115 kg di pescato privo di tracciabilità: donato a enti benefici
GALLIPOLI – La Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Gallipoli ha effettuato un’importante operazione di controllo sulla filiera ittica, sequestrando 115 chilogrammi di pescato di varie tipologie risultati privi della necessaria tracciabilità. Durante l’intervento, i militari hanno contestato violazioni amministrative a quattro persone, per un importo complessivo di 18.000 euro.
Il pescato sequestrato, dopo le verifiche sanitarie previste dalla normativa, non è stato distrutto. Al contrario, è stato donato a un ente benefico locale, affinché possa essere distribuito a persone e famiglie in difficoltà sul territorio.
L’operazione sottolinea l’impegno della Guardia di Finanza nel garantire sicurezza alimentare e legalità lungo tutta la filiera del pescato, proteggendo al contempo le fasce più vulnerabili della comunità.
