Brindisi, gomme tagliate all’auto dell’ex assessore Gianluca Quarta: “Atto intimidatorio”

BRINDISI - Gomme tagliate all’auto dell’ex assessore comunale di Brindisi, Gianluca Quarta. L’episodio è avvenuto sabato 14 marzo all’interno del box dello stabile in cui l’ex politico svolge anche attività di amministratore di condominio.

A denunciare l’accaduto è stato lo stesso Quarta, che ha definito il gesto un “atto intimidatorio”. L’ex assessore ha annunciato che nella giornata di domani presenterà denuncia alle forze dell’ordine per fare luce sull’episodio.

Al momento non è chiaro se il danneggiamento sia collegato alla sua attività politica oppure a quella professionale privata. Negli ultimi giorni, infatti, Quarta aveva parlato pubblicamente delle tensioni seguite alla sua esclusione dalla giunta comunale dopo le elezioni amministrative del 2023.

Il caso è stato rilanciato anche dai gruppi di opposizione in Consiglio comunale, che hanno chiesto chiarimenti al sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, sul clima politico cittadino e sulle decisioni adottate dalla maggioranza dopo le ultime elezioni.

Sull’episodio potrebbero ora essere avviati accertamenti da parte delle autorità per verificare la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.