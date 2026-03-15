Brindisi, Angelo Pomes eletto nuovo presidente della Provincia



BRINDISI - A Brindisi è stato eletto il nuovo presidente della Provincia. Si tratta di Angelo Pomes, attuale sindaco di Ostuni, che ha ottenuto il 64% delle preferenze, pari a 57.485 voti ponderati. - A Brindisi è stato eletto il nuovo presidente della Provincia. Si tratta di Angelo Pomes, attuale sindaco di Ostuni, che ha ottenuto il 64% delle preferenze, pari a 57.485 voti ponderati.





Il suo avversario, Giuseppe Marchionna, sindaco di Brindisi, ha ottenuto il 36% dei voti, per un totale di 32.680 voti ponderati.





Angelo Pomes prende il posto di Giuseppe Ventrella, che ricopriva il ruolo di presidente facente funzioni dopo l’uscita di Toni Matarrelli lo scorso ottobre. Matarrelli aveva lasciato l’incarico dopo essersi dimesso da sindaco di Mesagne.





Alle votazioni hanno partecipato 322 amministratori su 339 aventi diritto, con un’affluenza molto alta pari al 94,99%. In totale 17 persone non hanno votato e si sono registrate 7 schede nulle.





Andando nel dettaglio: nei comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti hanno votato 86 amministratori su 95; nei comuni fino a 15.000 abitanti hanno votato 132 su 136; nei comuni sopra i 15.000 abitanti hanno votato 104 su 108.