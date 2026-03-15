“Misterium Spatium, Lumen Silentii”: a Taranto la prima assoluta dell’opera del maestro Giuseppe Salatino

TARANTO - Martedìe mercoledì, con inizio alle, le chiese delloe dia Taranto ospiteranno la prima assoluta di, opera di teatro musicale elettroacustico composta e diretta dal maestro Giuseppe Salatino.

L’evento rientra nella dodicesima edizione del Mysterium Festival ed è realizzato con l’Orchestra ICO della Magna Grecia. In scena il soprano e voce recitante Chiara Ritelli, affiancata dalle performer Chiara Lombardi D’Errico e Valeria Maglio al live electronics. L’ingresso è gratuito con prenotazione facoltativa su Eventbrite.

Un monodramma tra musica classica ed elettronica

“Misterium Spatium, Lumen Silentii” è concepito come un monodramma di teatro musicale elettroacustico che riflette sul significato della Pasqua e sulle azioni dell’uomo contemporaneo. Al centro della scena c’è un’unica figura scenico-vocale: il soprano, che interpreta e narra la vicenda.

L’opera prende spunto dal rito della notte pasquale, ma non ricostruisce in modo cronologico gli episodi della Passione. Il racconto si sviluppa invece attraverso lo sguardo di tre figure simboliche: Eva, Sara – madre di Isacco – e Maria, la madre addolorata ai piedi della croce. Attraverso le loro voci la narrazione si sposta dal fatto storico a una riflessione sul significato della Passione nella vita contemporanea.

Musica classica e sperimentazione sonora

La partitura intreccia pagine di grandi autori della tradizione – come Samuel Barber, Edward Elgar, Antonio Vivaldi e Jean Sibelius – con composizioni originali dello stesso Salatino.

Le musiche si alternano e dialogano con trame elettroacustiche che amplificano l’esperienza sonora negli spazi delle chiese, trasformando il suono in un percorso che attraversa memoria, silenzio e luce. Nella scena finale la prospettiva si rovescia in una simbolica “lettera di Cristo” che interpella direttamente il mondo contemporaneo.

Il progetto e gli organizzatori

Il Mysterium Festival è organizzato dall’associazione Le Corti di Taras in collaborazione con Orchestra ICO della Magna Grecia, L.A. Chorus, ARCoPu e Arcidiocesi di Taranto. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Taranto, della Regione Puglia e del Ministero della Cultura.

La direzione artistica del festival è affidata al maestro Pierfranco Semeraro, in collaborazione con Piero Romano.

Per partecipare agli eventi è possibile effettuare prenotazione gratuita online, mentre ulteriori informazioni sono disponibili presso l’associazione Le Corti di Taras.