Brindisi, il Duo Mattu-Oliviero presenta 'Colore Viola' un viaggio musicale dalla Grazia Classica al Novecento



BRINDISI – Un’esplorazione timbrica che attraversa oltre due secoli di storia della musica: il Duo Mattu-Oliviero, composto dal violista Dimitri Mattu e dalla pianista Angela Oliviero, annuncia il nuovo progetto concertistico dal titolo "Colore Viola: dalla Grazia Classica al Novecento". – Un’esplorazione timbrica che attraversa oltre due secoli di storia della musica: il Duo Mattu-Oliviero, composto dal violista Dimitri Mattu e dalla pianista Angela Oliviero, annuncia il nuovo progetto concertistico dal titolo "Colore Viola: dalla Grazia Classica al Novecento".





Il programma è concepito come un percorso di contrasti e armonie, dove la viola assurge a voce narrante di epoche e stili differenti. Il viaggio ha inizio con la luminosa eleganza della Sonata in Si bemolle maggiore di Carl Philipp Stamitz, prosegue con la cantabilità romantica del celebre Notturno op. 9 n. 2 di Chopin (nella brillante trascrizione di Sarasate); il culmine del recital è affidato alla Sonata op. 11 n. 4 di Paul Hindemith, capolavoro del 1919 in cui virtuosismo, introspezione e modernità si fondono in un linguaggio di straordinaria intensità.





Il Duo Mattu-Oliviero Affiatato dal 2007, il duo unisce due carriere di prestigio internazionale. Dimitri Mattu, formatosi con Piero Farulli (storico membro del Quartetto Italiano), vanta collaborazioni con direttori del calibro di Zubin Mehta, Riccardo Muti e Luciano Berio. Angela Oliviero, erede della scuola napoletana di Vincenzo Vitale e perfezionatasi con Aldo Ciccolini, è una solista e camerista stimata a livello globale, con all'attivo fortunate tournée in Cina e registrazioni segnalate dalla critica internazionale.





Insieme, i due artisti hanno calcato i palcoscenici di mezza Europa e dell’Asia, registrando per l’etichetta Inviolata (distribuita da Stradivarius) un album presentato con successo su RAI Radio 3 nel programma Primo Movimento. Entrambi docenti di ruolo presso i Conservatori di Firenze e Cagliari, coniugano l’attività concertistica con una profonda dedizione didattica, trasmettendo alle nuove generazioni l’amore per la musica che li contraddistingue.





Dettagli dell’evento:

- Organizzazione: Associazione Musicale Culturale "Le Voci dell'Arte"

- Luogo: Brindisi, Auditorium Santa – spazio culturale (ex convento Santa Chiara)

- Data e Ora: 21/3/2026 ore 20:00

- Ingresso: Libero con contribuzione volontaria.

- Info: +393296829822